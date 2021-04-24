Sağlıkçılara hayran kaldı

GEÇTİĞİMİZ günlerde korona virüse yakalanan, ardından da kaynar su dolu tencere üzerine devrilince hastaneye kaldırılan oyuncu Gonca Vuslateri, tedavi sürecinin iyi gittiğini ve bir operasyon daha geçireceğini söyledi. Instagram hesabından paylaşım yapan Vuslateri, "Sağlık personellerine bir kez daha hayran kaldım. Hastalarının ellerini tutup, öksürük krizlerinde 'Geçecek, başaracaksın' diye motive etmeseler, sanırım psikolojik olarak gerçekten katlanılmaz olurdu. Bu süreçte her dakika ulaşılabilir olan ve daima elimden tutan doktoruma da teşekkür etmek istiyorum" dedi.

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