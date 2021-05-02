GEÇTİĞİMİZ hafta Avusturya'daki bir detoks merkezine gidecekken uçağı kaçırdığı için İstanbul'da kalan Tuba Ünsal, kliniğe tedavi olmak için gitmek istediğini söyledi. Meslektaşı Neslihan Atagül gibi 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' hastası olduğunu ve merkeze gitmeyi planladığını ancak uçağı kaçırdığını söyleyen Ünsal, "Sağlık merkezine gidiyordum, rahatsızlığım var, onunla ilgili. Gidemedim. 'Bunda da hayır vardır' dedim. Bu hastalık öldürmüyor ama süründürüyor" dedi.

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