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Haberler Sarmaşık Hande Erçel’den aşk itirafı

’den aşk itirafı

Hande Erçel’den aşk itirafı

6.5.2021

SON dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel, önceki gün set çıkışı görüntülendi. Bir markanın çekimlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden 27 yaşındaki Erçel, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hande Erçel, Bürsin ile çıktığı Maldivler tatilinin çok güzel geçtiğini söyledi. Ünlü oyuncu, muhabirlerin, "Kerem Bey ile ilişkiniz hayırlı olsun. El ele fotoğraflarınız çıktı. Neler söyleyeceksiniz?" sorularına, "Teşekkür ederim. Her şey çok güzel" cevabını vererek, ilişkilerini ilk kez doğruladı. Erçel, sevgilisi Bürsin'in Amerika'ya gittiği iddialarına ise, "Yok burada, setimiz başladı" diyerek, dizi çekimlerine başladıklarını da söyledi.
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