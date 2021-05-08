Zerrin Özer'in ablası Tülay Özer yoğun bakımda

2010 yılında Kıraç ile birlikte seslendirdiği "Kolay Vazgeçmeyi Öğrendim" şarkısından sonra müzik kariyerine ara veren Zerrin Özer'in ablası Tülay Özer'den üzücü bir haber geldi. 70'li yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in ablası Tülay Özer, mide rahatsızlığı nedeniyle Marmaris'teki bir hastaneye başvurmuştu. Sanatçının sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Uzun süredir haftada 3 gün diyalize giren Tülay Özer'in, yoğun bakıma alındığını öğrenildi.

DİĞER