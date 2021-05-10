  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Bütün çiçekler annelerin

Bütün çiçekler annelerin

Günü’nde birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Annelerinin bu özel gününü kutlayan isimler arasında, kendi çocukluk fokoğraflarını da paylaşanlar oldu.

Bütün çiçekler annelerin

10.5.2021

Birçok ünlü isim, Anneler Günü'nde sosyal medya paylaşımları yaptı. Kimisi annesiyle küçüklük fotoğraflarını paylaşırken, kimi ünlü ise kendi çocuklarıyla resimlerini paylaştı.

ELLERİNDEN ÖPERİM
Ata Demirer paylaşımında, "Bütün çiçekler annelerin. Bugün, tüm annelerin ellerinden öperim" derken, Canan Ergüder, "Tüm kadınların anneler gününü kutlarım" dedi. Mesajında annesiyle kendi bebeklik fotoğrafını paylaşan Pelin Öztekin ve Demet Akalın da paylaşım yapan ünlülerden oldu. Ümit Erdim, şehit annesinin fotoğrafının bulunduğu paylaşımına, "Önce ve en çok sizin anneler gününüz kutlu olsun" yazdı. Alişan ve Sibel Can da paylaşım yapan diğer ünlü isimler arasında yer aldı.



haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bütün çiçekler annelerin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.