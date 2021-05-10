Birçok ünlü isim, Anneler Günü'nde sosyal medya paylaşımları yaptı. Kimisi annesiyle küçüklük fotoğraflarını paylaşırken, kimi ünlü ise kendi çocuklarıyla resimlerini paylaştı.

ELLERİNDEN ÖPERİM

Ata Demirer paylaşımında, "Bütün çiçekler annelerin. Bugün, tüm annelerin ellerinden öperim" derken, Canan Ergüder, "Tüm kadınların anneler gününü kutlarım" dedi. Mesajında annesiyle kendi bebeklik fotoğrafını paylaşan Pelin Öztekin ve Demet Akalın da paylaşım yapan ünlülerden oldu. Ümit Erdim, şehit annesinin fotoğrafının bulunduğu paylaşımına, "Önce ve en çok sizin anneler gününüz kutlu olsun" yazdı. Alişan ve Sibel Can da paylaşım yapan diğer ünlü isimler arasında yer aldı.





