İsrail’in Mescid-i Aksa baskınına tepkiler çığ gibi büyüyor

Filistinli model Bella Hadid Mescid'i Aksa'daki vahşeti yaptığı paylaşımla kınadı. Hadid, 41 milyon takipçili hesabında, kullanıcıların konuyla ilgili yaptığı paylaşımları yorumladı.

Ünlü model, "Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var. İsrail'e her yıl 3.8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz?" dedi.

SONSUZA KADAR FİLİSTİN

Ünlü model kız kardeşleriyle Filistin'de olup bitenleri her gün konuştuğunu dile getirerek, "Nasıl hissettiğimi kelimelere dökmek oldukça zor. Filistinli olmaktan gurur duyuyoruz ve her zaman Filistin'in yanındayız! Babamız 1948'de orada doğduğundan beri bu böyle. Sonsuza kadar Filistin!" dedi. Ünlü rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters da yaşananlara sessiz kalmayarak geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından, "İsrail bir apartheid (ırkçı, ayrımcı) devlettir. Şeyh Cerrah'ta yaşanan soykırımsal evden çıkarmalara bakın" başlığıyla paylaşımda bulundu.

Waters, "İsrail'i her koşulda destekliyorum" şeklinde açıklamada bulunan ABD Başkanı Joe Biden'ı, "İnsanların evlerinden soykırım gibi çıkarılmasına destek oluyorsunuz. Sen nasıl hissederdin Joe Biden? Evinde oturuyorsun, orası senin evin, ailenle yüzyıllardır yaşadığınız yer ve bazı pislikler onu alıp gidiyor" sözleriyle eleştirdi. Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı ve model Dua Lipa, Şeyh Cerrah'ın kurtarılması çağrısı yaptı. Pakistanlı şarkıcı Asım Azhar, "Bezdim ve bıktım. Bir ibadet yerine ve savunmasız ibadet edenlere nasıl saldırırsınız? Ve bir kez daha dünya İsrail'in Filistin'e süregelen zulmüne sessiz kalacak" dedi.

ALLAH BÜTÜN MÜSLÜMANLARA YARDIM ETSİN

Yahudi işgalcilerin yaptıklarına Alişan, Yıldız Tilbe ve Gamze Özçelik de sessiz kalmadı. Gamze Özçelik, 'Üzülme Allah bizimledir. O ölümsüz ruhun elbet, yeniden özgür olacak. Özgür Aksa' dedi. Alişan, 'Mescid- i Aksa'ya kadar girenleri bu mübarek gecede Allah'a havale ediyorum. Yazıktır, günahtır!' derken Tilbe ise, "Allah, bütün Müslümanlara yardım etsin" dedi.

BELLA HADİD

EVİNDEN çıkarılan bir kadının fotoğrafını paylaşan Bella Hadid, "Bu fotoğraf sizi rahatsız etmeli. Bunun sizin kendi annenize en kutsal günlerinden birini geçirirken ve oruç tutarken yapıldığını hayal edin. Bu, dinle değil ilkeli olmakla alakalı" dedi.