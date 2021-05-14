166 milyon liralık hatıra

MERHUM Ahmet Ertegün'ün eşi Mica Ertegün, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evlerine 166 milyon lira teklif eden Rus işadamının teklifini reddetti.



ÖDÜLLÜ MİMARİ

ERTEGÜN, 2017'de 13 milyon dolarlık teklif almış, "113 milyon dolar da verseler satmam. Bu ev, Ahmet'in hatırası" demişti. Ertegün'ün de evin satılmamasını vasiyet ettiği öğrenildi. Aralık 2006'da 83 yaşında hayatını kaybeden dünyaca ünlü müzik yapımcısı ve işadamı Ahmet Ertegün yazlarını 60 bin dolara aldığı Bodrum'daki bu evde geçiriyor ve misafirlerini burada ağırlıyordu. Tamamen Türk motifleriyle ve el ürünleriyle donatılan ev, "Bilge mimar" olarak adlandırılan Turgut Cansever tarafından restore edilmişti. Cansever, bu eseriyle 1980 yılında Ağa Han Mimarlık Ödülü'nü almıştı.





BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DEVLET NİŞANI

2009 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan da, Ertegün'ün eşi Mica Ertegün'e, "Türk ve ABD ilişkilerinin gelişmesine büyük katkılarda bulunduğu" için Devlet Nişanı vermiş, "Ahmet Ertegün pek çok ünlü müzisyeni sanat dünyasına kazandırdı. Pek çok ünlü devlet adamını, sanatçıyı ve ileri gelenleri Türkiye ile tanıştırdı. Bu ödülü sağlığında kendisine vermek kısmet olmadı" demiş ve Ertegün'ün Türk kökenli ABD vatandaşı olmasına rağmen ana vatanıyla bağlarını hep güçlü tuttuğunu, verdiği burslarla ABD'de bulunan pek çok Türk gencine destek sağladığını belirtmişti.



DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİ AĞIRLADI

83 yaşında yaşamını yitiren Atlantic Records'un sahibi Ahmet Ertegün, Sting, Dustin Hoffman, Mick Jager, Madeleine Albright ve Henry Kissinger gibi dünyaca ünlü ismi burada ağırlamıştı.

Adem ÜLKER