Sözde çevreciler Koç’a ses çıkaramadı

Çevre ve doğa bahanesiyle, siyasi partiler tarafından organize edilen eylemlere destek verenlerin gerçek yüzü, Sivas'ta ortaya serildi. Koç Holding tarafından Sivas'ın Kangal ilçesinde siyanür kullanılarak altın ve demir çıkarılmaya başlandı. Türkiye'de ne zaman maden çalışması başlasa, eylem için sahaya inen sözde çevreci gruplar, konu Koç Holding olunca ortaya çıkmaz oldu.

HANİ DOĞASEVERDİNİZ!

Magazin ve sanat dünyasının önde gelen isimleri de bu eylemlerde aktif rol alıp, yüzbinlerce hayranını bu girdabın içine defalarca çekmeye çalıştı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da bir dönem Çanakkale'de Kaz Dağları'na 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kirazlı maden sahasında, altın madeni çıkarma çalışmaları için sosyal medyadan 'Kaz Dağları' üzerinden algı operasyonlarına girişmişti. Özellikle ormanların talan edilerek inşa edilen lüks villalarda yaşayan Cem Yılmaz'ın, bu kez Sivas'ın Kangal ilçesindeki Koç Holding tarafından yapılan maden çalışmaları için aynı duyarı göstermemesi dikkat çekti.

KANGALLA POZ VERSENE CEM

Öte yandan yakın zamanda Rize İkizdere'deki eylemlere destek veren şarkıcı Sezen Aksu'nun da tıpkı Cem Yılmaz gibi Sivas'a sessiz kalması soru işaretlerini beraberinde getirdi. Aksu ve Yılmaz'a seslenen Sivas Kangal'daki köylüler, "Hadi şimdi de ses çıkartın, destek verin de görelim" diyerek tepki gösterdi. Alçıdan kaz heykeli ile fotoğraf paylaşan Cem Yılmaz'dan özel bir istekte bulunan vatandaşlar "Bu kez kangal köpeği ile poz verip destek ver ki, samimiyetine herkes inansın" dedi.

FATİH ŞENDİL