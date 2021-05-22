İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sessiz kalmayan efsane müzisyen Roger Waters'tan Gazze'ye bir destek daha geldi. Pink Floyd'un kurucu üyelerinden biri olan İngiliz müzisyen, "Gazze, kalbim seninle" ifadelerini kullandı.

BUNA BİR SON VERELİM!

Rock müziğin efsane grubu Pink Floyd'un kurucularından ve eski vokalisti Roger Waters, Filistin için çağrı yaptı. Filistin'e verdiği destek ve İsrail'e saldırıları nedeniyle gösterdiği tepkiyle ön plana çıkan İngiliz müzisyen, "Gazze kalbim seninle" dedi. Bir video paylaşılan Waters, "Gazze kalbim sizinle. Kalbim sizin için atıyor. Sizin için kan ağlıyorum. Ateşkes, hemen şimdi! Buna bir son verelim!" dedi.

TEPKİSİNİ ŞARKI SÖZÜNE DÖKTÜ

Mısırlı Eman Askar, Filistinlilerin yaşadıklarını yazdığı şarkıyla dünyaya duyurdu. Eman Askar, Filistin'de son günlerde İsrail'in saldırılarının artması ve 65'i çocuk 200'ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada yayımladığı videoyla milyonlarca paylaşım ve izlenmeye ulaştı.