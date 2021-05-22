SANEM Yeles, kızını kucağına aldığını duyurdu. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan oyuncu, Bade'ye "Hoş geldin miniğim" sözleriyle seslendi.
Yeles, 2019 yılında Yakup Akpınar ile dünyaevine girmişti. Mutlu evlilikleri süren ikili, bebeklerini kucaklarına aldı. Ünlü çiftin, çocuklarına 'Bade' adını verdiği öğrenildi.
Sanem Yeles anne oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.