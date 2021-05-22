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Haberler Sarmaşık Sanem Yeles anne oldu

anne oldu

Sanem Yeles anne oldu

22.5.2021

SANEM Yeles, kızını kucağına aldığını duyurdu. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan oyuncu, Bade'ye "Hoş geldin miniğim" sözleriyle seslendi.

Yeles, 2019 yılında Yakup Akpınar ile dünyaevine girmişti. Mutlu evlilikleri süren ikili, bebeklerini kucaklarına aldı. Ünlü çiftin, çocuklarına 'Bade' adını verdiği öğrenildi.

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