Glutensiz besinlerde kalp hastalığı riski

Glutensiz diyetin kişilerde protein, diyet posası, vitamin ve mineraller gibi bazı besin ögesi eksikliklerine neden olabileceğine dikkati çeken Uzman Diyetisyen Sedef Aksu, "Glutensiz besinlerin yağ içeriği yüksek olduğundan, kardiyovasküler risk faktörleri açısından da dikkatli olunması gerekir.

Glutensiz diyetlerde sık görülen besin ögesi yetersizliklerini önlemek için gluten içermeyen ve besin ögeleri açısından zengin alternatif tahılların tüketilmesinin yanı sıra, posa ve birçok besin ögesinden zengin sebze, meyve ve kurubaklagil tüketimine de önem gösterilmelidir" dedi.

Yaşam ve çevre koşullarının değişmesinin, beraberinde beslenme alışkanlıklarını da etkilediğini söyleyen Diyet Uzmanı Sedef Aksu, "Glutensiz beslenme diyeti, zayıflama amacı dışında tedavi amaçlı uygulanmalıdır. İshal, kabızlık, karın ve baş ağrısı gibi şikâyetler çok sık yaşanıyorsa, bu belirtilerin giderilmesi amaçlı glutensiz beslenme planları uygulanabilir" dedi.

ZARARLI BAKTERİLERE KARŞI TUZ TÜKETİN

Tuz tüketiminin sağlıksız olduğu halk arasında bilinmesine rağmen tüketimine son verilmez. Gerek yemeklerin içine gerekse bazı sebzelerin üzerine bol bol eklenen tuz sağlığın düşmanıdır. Fazla tüketimi birçok hastalığa sebebiyet verir. Bir de tuzun ölçülü tüketildiğinde az bilinen faydaları vardır. Araştırmalar sonucunda vücuttaki tuz yapısının az olması kronik hastalıklara yol açabildiği saptanmıştır. Bu yüzden hiç tuz tüketmemek yanlıştır. Solunum yolu hastalıklarında tuz tüketilerek zararlı bakterilerin sayısı azaltılabilir. İnsülin değerinin düşmesine yardım eden tuz diyabet hastalarının rahatlıkla tüketebileceği besinlerden birisidir. Tuz eksikliği kişide aşırı balgam üretimine sebep olur. Bu da uyurken salya akıntısına neden olur.