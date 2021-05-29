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Haberler Sarmaşık Kakule mikroplara karşı savaşıyor

mikroplara karşı savaşıyor

Kakule mikroplara karşı savaşıyor

29.5.2021

İNSAN sağlığı için çok faydalı bir bitki olan kakule yemeklerde ve kahvelerde aroma olarak kullanılıyor. Yemeklerle beraber tüketildiğinde mide sorunlarını çözer, mide ağrılarını giderir. Ayrıca yemekten sonra oluşan hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunların üstesinden gelir. Kakule sadece mide değil antiseptik özelliği ile de insan vücudunu mikroplara karşı korur. Hoş kokusu ile de ağızda oluşan kötü kokuları engeller. Kakulenin kalorisi ve besin değeri de oldukça iyidir. Mide sorunlarını çözer. Hazmı, sindirimi kolaylaştırır. Vücudu mikroplara karşı korur. Akciğerleri korur. Böbreklerin sağlıklı çalışmasını sağlar.

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