Cem bekar Simge'yi kıskandırdı

POP müziğin yeni seslerinden Cem Bekar, ünlü iletişimci Özgür Aras'ın prodüktörlüğünü yaptığı ve 15 şarkının sözmüziğinde Sezen Aksu imzası bulunan albümüne gelen güzel yorumlarla çok mutlu olduğunu söyledi. Bekar'a güzel şarkıcı Simge Sağın da övgüler yağdırdı. "Albümü dinleyip delirdim" diyen Sağın, "Çocukluğumdaki uzun yol albümleri gibi. Kıskandım vallahi! En beğendiğim parça ise; Bir Süre Düşmanız" notunu düştü.

■ ŞENOL KANTÜRK