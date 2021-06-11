Merve Çolak Dereli: Luva Klinik yenilendi

İstanbul Ataşehir'de hizmet veren estetik kliniği Luva Klinik'in yöneticisi Merve Çolak Dereli, hizmet kapsamlarını genişlettiklerini açıkladı. Dereli, yoğun istek üzerine klinikte artık saç ekimi de yapılacağını söyledi.

Erkeklerin de bu dönemde estetiğe ilgili gösterdiğini belirten Dereli, "Kliniğe başvuran erkeklerin yoğun talebi üzerine saç ekimini de hizmet kapsamına aldık. Luva Klinik'te artık saç ekimi yapacağız ve uygulayacağımız işlemle sektöre yeni bir soluk getireceğiz" dedi.