  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Merve Çolak Dereli: Luva Klinik yenilendi

: yenilendi

Merve Çolak Dereli: Luva Klinik yenilendi

11.6.2021

İstanbul Ataşehir'de hizmet veren estetik kliniği Luva Klinik'in yöneticisi Merve Çolak Dereli, hizmet kapsamlarını genişlettiklerini açıkladı. Dereli, yoğun istek üzerine klinikte artık saç ekimi de yapılacağını söyledi.

Erkeklerin de bu dönemde estetiğe ilgili gösterdiğini belirten Dereli, "Kliniğe başvuran erkeklerin yoğun talebi üzerine saç ekimini de hizmet kapsamına aldık. Luva Klinik'te artık saç ekimi yapacağız ve uygulayacağımız işlemle sektöre yeni bir soluk getireceğiz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Merve Çolak Dereli: Luva Klinik yenilendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.