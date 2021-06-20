Kenan İmirzalıoğlu gözlük alışverişinde

YAKIŞIKLI oyuncu Kenan İmirzalıoğlu önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı ile sevenlerinin karşısına çıkan İmirzalıoğlu, yaz sezonunun gelmesiyle birlikte güneş gözlüğü ihtiyacı için alışveriş merkezini ziyaret etti. Bir gözlük firmasında yaklaşık bir saat kalan başarılı oyuncu mağaza çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

ARKADAŞLARIYLA BULUŞTU

CEMİYET hayatının tanınan simalarından olan Hande Demir, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe gelen sosyetik güzel şıklığıyla göz kamaştırdı. Kısa süre mağazaları dolaşan sosyetik güzel daha sonra yakın dostlarıyla bir araya geldi.