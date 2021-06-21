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Haberler Sarmaşık 48’inci yılını çekilişle kutladı

48’inci yılını çekilişle kutladı

48’inci yılını çekilişle kutladı

21.6.2021

15 Haziran 1974'te kurulan Çeşme'nin köklü restoranlarından Dost Pide, 48. kuruluş yıldönümünü bu kez sadece çalışanlarıyla birlikte değil müşterileriyle de kutladı. İlk önce tüm personeliyle beraber pasta kesen işletme sahipleri Reşat Akbaykal ve oğlu Selim Akbaykal, sonrasında da müşteriler arasından yaptıkları çekilişle belirlenen şanslı masadan hem ücret almadı hem de ikinci kez onlarla pasta kesti.

ÜÇÜNCÜ kuşak olarak aynı özenle yola devam ettiklerini belirten Selim Akbaykal, "Bizleri yalnız bırakmayan, pek çoğu ailemiz gibi olan müşterilerimize teşekkür ediyoruz" dedi. Çekilişi kazananlar ise Ersan Kaşıkara ve Simay Tokatlı oldu.

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