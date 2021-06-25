Didem Soydan'ın alışveriş turu

ÜNLÜ manken Didem Soydan, geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Yakın arkadaşı Umut Eker ile buluşan güzel manken Markalar Sokağı'nda bulunan bir restoranda öğle yemeği yedi. Güneşli havanın tadını açık havada yemek yiyerek çıkaran Soydan, daha sonra alışveriş merkezine girerek alışverişin keyfini çıkardı. Fit vücudu ve rahat giyim tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Didem Soydan, yakın arkadaşı Umut Eker ile uzun süre alışveriş yaptıktan sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.

ASLIHAN KARALAR SIKLIGIYLA BEĞENİ TOPLADI

Ekranların güzel oyuncusu Aslıhan Karalar, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına AVM'ye gelen güzel oyuncu, kısa bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Sonrasında meydan katında bulunan bir restoranda iş arkadaşlarıyla bir araya gelen başarılı oyuncu, bu arada uzun süren bir toplantı gerçekleştirdi. Yakın zamanda yeni projelerle sevenleriyle buluşmaya hazırlandığı müjdesini de veren güzel oyuncu, her zaman olduğu gibi şıklığıyla da göz kamaştırdı.

YAKIN ZAMANDA ANADOLU TURNESİ OLABİLİR

SOSYAL medyada ürettiği içeriklerle geniş bir hayran ve izleyici kitlesine sahip olan Ali Biçim, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Daha önceleri televizyon ekranlarında kendi adını taşıyan bir Talk Show programı da sunan Ali Biçim, son dönemde yakaladıkları başarı için çok mutlu olduklarını söyledi. Biçim, "Önümüzdeki haftalarda bir Anadolu turnesi yapıp, yöreleri gezip, köyleri dolaşıp, buralarda içerik üretmeye devam etmek istiyoruz" diye konuştu.