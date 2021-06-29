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Haberler Sarmaşık Usta oyuncu Demirel hayatını kaybetti

Usta oyuncu Demirel hayatını kaybetti

Usta oyuncu Demirel hayatını kaybetti

29.6.2021

TÜRK sinemasının usta oyuncularından Ali Demirel, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde hayatını kaybetti. Aralarında Çiçek Abbas, İnek Şaban, Oflu Hoca'nın Şifresi, Doktor Civanım, Japon İşi, Şark Bülbülü, Banker Bilo, Huzurum Kalmadı, Yüz Numaralı Adam'ın da bulunduğu 100'den fazla sinema filminde önemli rollerde ve bir çok dizide de oynayan 79 yaşındaki sanatçının bir süredir sağlık sorunları yaşadığı, dün öğle saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

■ ADEM ÜLKER

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