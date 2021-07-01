Alaçatı’da rüzgar bereketi

Ege'nin dünyaca ünlü sörf merkezi Alaçatı, birkaç gündür yoğun bir kalabalık yaşıyor. Rüzgar şiddetinin artmasıyla birlikte sörf yapmak için uygun bir ortam sunan Alaçatı, genç yaşlı yüzlerce kişiye ev sahipliği yapıyor. Windsurf, kitesurf ve diğer aktivitelerin yapıldığı merkeze gelenler, hız ve adrenalini bir arada yaşıyor.

■ ERCAN AKGÜN