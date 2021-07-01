  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Alaçatı’da rüzgar bereketi

’da rüzgar bereketi

Alaçatı’da rüzgar bereketi

1.7.2021

Ege'nin dünyaca ünlü sörf merkezi Alaçatı, birkaç gündür yoğun bir kalabalık yaşıyor. Rüzgar şiddetinin artmasıyla birlikte sörf yapmak için uygun bir ortam sunan Alaçatı, genç yaşlı yüzlerce kişiye ev sahipliği yapıyor. Windsurf, kitesurf ve diğer aktivitelerin yapıldığı merkeze gelenler, hız ve adrenalini bir arada yaşıyor.

■ ERCAN AKGÜN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alaçatı’da rüzgar bereketi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.