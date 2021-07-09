  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Oğlu için alışveriş yaptı

Oğlu için alışveriş yaptı

Oğlu için alışveriş yaptı

9.7.2021

HÜLYA Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, önceki gün alışveriş yaparken görüntülendi. Şubat ayında Kaan Demirağ ile nikah masasına oturan ve şimdilerde 6 aylık hamile olan Alkoçlar, hamileliğinin son 3 ayına girmiş olmasına rağmen fit görünümü ile dikkat çekti. Alkoçlar, uzun süre bebek giyim mağazalarını gezerek doğacak olan oğlu için alışveriş yaptı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Oğlu için alışveriş yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.