HÜLYA Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, önceki gün alışveriş yaparken görüntülendi. Şubat ayında Kaan Demirağ ile nikah masasına oturan ve şimdilerde 6 aylık hamile olan Alkoçlar, hamileliğinin son 3 ayına girmiş olmasına rağmen fit görünümü ile dikkat çekti. Alkoçlar, uzun süre bebek giyim mağazalarını gezerek doğacak olan oğlu için alışveriş yaptı.

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