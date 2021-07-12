Gülşen’den Edis sürprizi

Çeşme gecelerinde sahne alma sırası haftasonu Hande Yener ve Gülşen'deydi. Alaçatı Şerefe'de bu yazın ikinci konserini veren Hande Yener, programını kalabalık bir gecede gerçekleştirdi. Mekana gelenler arasında yer alan İstanbullu iş insanı Erdal Acar, konseri en ön masada dinledi.

İKİLİNİN DÜETİ ALKIŞ ALDI

Alaçatı Jolly Joker'de hayranlarının karşısına çıkan Gülşen ise, eğlence dolu saatlere imza attı. Aranjör eşi Ozan Çolakoğlu kendisini yalnız bırakmazken, ön masadaki dinleyiciler arasında genç popçu Edis de vardı. Davet üzerine sahneye çıkan yakışıklı şarkıcının Gülşen'le yaptığı düet, müzikseverler tarafından büyük beğeni topladı. Şarkının hemen sonrasında konuşan Gülşen, "Normal hayatta Edis'le biz komşuyuz. Orada zaten sürekli beraberiz. Şimdi de canım arkadaşım beni dinlemeye gelmiş. Kendisi bu yaz için spora ağırlık verip göbek bölgesinde baya kas yaptı" diyerek Edis'in karnını kontrol etti. Gülşen'in geceye damga vuran bu hareketinden sonra genç popçu, Ozan Çolakoğlu'nun yanına giderek konserin keyfini çıkardı.



SONER ARICA'NIN YENİ İMAJI BEGENİLDİ

KORONA virüs salgını nedeniyle 15 ay ara vermek zorunda kaldığı konserlerine yaz turnesi ile başlayan başarılı sanatçı Soner Arıca, geçtiğimiz akşam turnesinin ilk konserini Muğla Göcek'te verdi. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserine "Şarkılarımı sizlerle hep bir ağızdan söylemeyi çok özlemişim" sözleriyle başlayan Soner Arıca'nın, saçlarının yanlarını kazıttığı yeni imajı çok beğenildi. Arıca, gece boyunca enerjik sahnesiyle dinleyenleri coşturdu.

Ercan AKGÜN