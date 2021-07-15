Ahmet Kural 1.5 yıl hapis yatacak

OYUNCU Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp, hareket ve tehdit ettiği gerekçesiyle görülen dava sonuçlandı. 60. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Ahmet Kural hakkında daha önce verilen ancak istinaf yoluyla bozulan kararı tekrarladı.

KARARA göre Ahmet Kural darp, hakaret ve tehdit suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezanın ertelenmesine karar verdi.

DİĞER