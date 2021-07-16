Melek Mosso’ya sürpriz konuk

YAZ boyu Çeşme'de sevenleriyle bir arada olacak olan Melek Mosso, Alaçatı Kime Ne'de yeniden konser verdi. Mosso'yu dinleyenler arasında Haluk Levent de vardı. Rica üzerine birkaç şarkı seslendiren Levent, mini konserini konukların arasında verdi. Sevilen şarkıcı, sonrasında sahneye çıkarak Melek Mosso ile beraber şarkı söyledi.

ŞU SIRALAR SENARYO OKUYOR

BİRKAÇ haftadır Çeşme'de tatilde olan oyuncu Engin Öztürk ile köpeği Vegas'ı gezdirirken karşılaştık. Şu sıralar senaryo okumaları yaptığını ve yakında yeniden setlere döneceğini söyleyen Öztürk, yorucu günler başlamadan önce Çeşme'de enerji topladığını ifade etti.

AÇELYA KARTAL AİLESİYLE TATİLDE

YILLARDIR İstanbul'da yaşayan ve pek çok moda gösterisinde boy gösteren İzmirli manken Açelya Kartal, bu kez de Alaçatı sokaklarında boy gösterdi. Çeşme'de ailesiyle birlikte kalan Açelya, kış dönemindeki yasakların acısını bol bol gezerek çıkardığını söyledi.

ERCAN AKGÜN