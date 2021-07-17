Oyuncu Kaan Çakır'ın restoranında yangın

ÜNLÜ dizi oyuncusu Kaan Çakır'ın, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki restoranında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın kısa sürede büyüdü. Yoğun trafik sebebiyle bölgeye güçlükle ulaşabilen itfaiye ekipleri, yangına çatıya çıkarak müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına restoran çalışanları da katıldı. Yangın tamamen söndürüldü, restoranda maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında restoranda müşteri olmadığı, personelin akşam servisine hazırlık yaptığı belirtildi. Ünlü oyuncunun bu yaşanan olaydan dolayı oldukça üzüldüğü öğrenildi.

■ TUBA AYHAN