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Haberler Sarmaşık Ukraynalı milyarderin Bodrum keyfi

Ukraynalı milyarderin Bodrum keyfi

Ukraynalı milyarderin Bodrum keyfi

30.7.2021

FORBES Dergisi'ne göre, Ukrayna'nın en zengin iş insanları arasında yer alan ve Metalist Kharkiv futbol takımının sahibi olan Aleksander Yaroslavsky, 60 metrelik 'Kaiser' adlı ödüllü süper lüks yatıyla Bodrum'a demir attı.

Mavi yolculuğa çıkan ve Gümbet açıklarında demirleyen milyon dolarlık yatından çıkarak jet-ski şov yapan ünlü iş insanı, korumalarının bulunduğu bot eşliğinde de bol bol gezdi.

■ ADEM ÜLKER

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