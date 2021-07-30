Ukraynalı milyarderin Bodrum keyfi

FORBES Dergisi'ne göre, Ukrayna'nın en zengin iş insanları arasında yer alan ve Metalist Kharkiv futbol takımının sahibi olan Aleksander Yaroslavsky, 60 metrelik 'Kaiser' adlı ödüllü süper lüks yatıyla Bodrum'a demir attı.

Mavi yolculuğa çıkan ve Gümbet açıklarında demirleyen milyon dolarlık yatından çıkarak jet-ski şov yapan ünlü iş insanı, korumalarının bulunduğu bot eşliğinde de bol bol gezdi.

■ ADEM ÜLKER