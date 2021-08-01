Can dostuyla deniz keyfi

BAŞARILI oyuncu Meriç Aral, Çeşme tatilinde Yeni Asır objektiflerine takıldı. Fit görüntüsüyle dikkat çeken güzel oyuncunun, meslektaşları gibi sevgilisiyle değil köpeğiyle birlikte tatil yapması dikkat çekti. Kendisinden daha çok can dostunu düşünen Aral, denize de onunla beraber girip serinlemesini sağladı.



GÜNDÜZ TATİL AKŞAM SAHNE

YILLAR önce katıldığı bir yarışma programıyla adını duyuran şarkıcı Barış Akte, gündüzleri Alaçatı'nın sularında serinlerken, akşamları ise Alaçatı Scandal sahnesinde sevenlerine canlı performans sergiliyor. Yerli ve yabancı konukların yer aldığı mekanda ağırlıklı olarak 90'ların tüm şarkılarına yer veren Akte, sunduğu repertuarıyla herkesten olumlu yorumlar alıyor.



ÇEŞME'NİN GÖNÜLLÜ ELÇİSİ

RESSAM Merve Yüksel Tuncalı ile dansçı eşi Cömert Tamer Tuncalı, Çeşme tatillerini arkadaşlarıyla beraber geçirdi. Aslen İzmirli olan ve memleketine geldiği için hayli mutlu görünen Merve Hanım, hem eşini hem de arkadaşlarını iyi bildiği mekanlara götürüp gönüllü turizm elçiliği yaptı

ERCAN AKGÜN