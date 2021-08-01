  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Can dostuyla deniz keyfi

Can dostuyla deniz keyfi

Can dostuyla deniz keyfi

1.8.2021

BAŞARILI oyuncu Meriç Aral, Çeşme tatilinde Yeni Asır objektiflerine takıldı. Fit görüntüsüyle dikkat çeken güzel oyuncunun, meslektaşları gibi sevgilisiyle değil köpeğiyle birlikte tatil yapması dikkat çekti. Kendisinden daha çok can dostunu düşünen Aral, denize de onunla beraber girip serinlemesini sağladı.


GÜNDÜZ TATİL AKŞAM SAHNE
YILLAR önce katıldığı bir yarışma programıyla adını duyuran şarkıcı Barış Akte, gündüzleri Alaçatı'nın sularında serinlerken, akşamları ise Alaçatı Scandal sahnesinde sevenlerine canlı performans sergiliyor. Yerli ve yabancı konukların yer aldığı mekanda ağırlıklı olarak 90'ların tüm şarkılarına yer veren Akte, sunduğu repertuarıyla herkesten olumlu yorumlar alıyor.


ÇEŞME'NİN GÖNÜLLÜ ELÇİSİ
RESSAM Merve Yüksel Tuncalı ile dansçı eşi Cömert Tamer Tuncalı, Çeşme tatillerini arkadaşlarıyla beraber geçirdi. Aslen İzmirli olan ve memleketine geldiği için hayli mutlu görünen Merve Hanım, hem eşini hem de arkadaşlarını iyi bildiği mekanlara götürüp gönüllü turizm elçiliği yaptı

ERCAN AKGÜN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Can dostuyla deniz keyfi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.