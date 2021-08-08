Fit bir vücut için doğru beslenme şart

Yaz aylarının en büyük sıkıntısı, göbeğimizi saklayacak kalın kıyafetlerin altına sığamamak olabilir. Kışın kimsenin fark etmediği göbekler, bir anda gün yüzüne çıkar ve hemen 'şu göbekten kurtulmalıyım' evresi başlar. İç organların gelişmeye, büyümeye başlamasıyla daha yaşamın ilk yıllarında göbeğimiz de büyümeye başlar. Yaşın ilerlemesiyle birlikte gelen çeşitli sorumluluklarımız bizi fiziksel olarak aktif kılar ve göbeğimiz yavaş yavaş şekillenmeye başlar, ta ki vücudumuz yaptığımız gündelik işlerimizi fiziksel aktivite saymayana kadar.





ÜŞENMEDEN SPOR YAPILMALI

Bu noktada, hayatınıza spor katarak vücudunuzun her yerinin şekillenmesine ve sağlıklı birey olmanıza destek vermeniz gerekir. Kimi hayatın sorumlulukları altında yığılır kalır, kimi ise sporu bir yaşam tarzı olarak benimser ve hayatının bir parçasıymış gibi yaşar. Zaman ilerledikçe hamilelik, menopoz, hastalıklar, hormon sorunları gibi durumlarla karşılaşılır. Vücut ciddi deformasyonlara uğrar, kendine yetemeyecek hale gelir ve dinlenmeye çekilir. Göbek bölgesi dediğimiz abdominal yağlanmadaki en büyük güçlük maalesef kadınlarda menopozun beraberinde getirdiği hormonlardır. Östrojendeki düşüş göbek bölgesi yağlanmasının baş nedenidir. Hormon dengesizliği tokluk hissini azaltarak bireye hep açmış sinyali verdirebilir.



TOKLUK SİNYALİ

İLK olarak karbonhidrat, protein ve yağlardan vücudunuzun gereksinmesine göre planlanmış bir beslenme düzeni oluşturmanız gerekir. Bunu yaparken cinsiyet, yaş, boy, kilo gibi kişisel faktörler, fiziksel aktivite durumu ve hastalık durumu göze alınır. Bunun yanı sıra yeme hızınızı yavaşlatarak ana öğünü en az 20 dakikada tüketmeye çalışabilirsiniz. Çünkü beyne tokluk sinyali 20. dakikadan sonra ulaşır ve hızlı yemek yemek bu yüzden gereğinden daha fazla yemenize neden olur. Az az ama sık sık beslenmenin hakim olduğu Akdeniz tipi beslenme ile dengeli bir insülin salınımı ve kan şekeri oluşturulacağı için özellikle karın bölgesi yağlanmanın azaltılmasında etkilidir.





BİR ANDA EGZERSİZE YÜKLENMEMELİSİNİZ

HAYATINIZA egzersizi dâhil etmelisiniz ama bir anda yoğun tempoda koşuyla başlamayın. Yıllardır görmediğimiz bir arkadaşımızla karşılaştığımızda onu nerden tanıdığımızı düşünür, ismini hatırlamada zorlanırız. İşte iskelet ve kas sistemimiz de yıllardır alışık olduğu düzenden yeni bir tarza geçeceği için ona nazik davranarak hafif tempoda yürüyüşlerle egzersize başlamalısınız. Yapılan egzersiz net olarak 6 aydan sonra doğru sonucu verir. Vücudun egzersize adaptasyon süresi 6 - 8 haftadır ve belirgin sonuçları bu süreden sonra görmeye başlarsınız.



ALKOLDEN UZAK DURUN

DENGELİ bir beslenme ile yürütülen egzersiz, yağ dokularını yakıp kas dokunuzu artırmanızı sağlar. Yaz mevsiminde tüketilen ama bir o kadar da zararlı olan alkollerden likör ve bira, karın yağları oluşumunun bir numaralı destekleyicileridir. Fındık yağı, zeytinyağı, badem yağı, fıstık ve cevizde bulunan doymamış yağlardan zengin; avokado, yeşil çay, çilek, vişne ve tam tahıllı besinler içeren beslenme düzeni ile göbeğinize elveda demek için bir adım atmış sayılırsınız.



LOKMALARINIZI HIZLI TÜKETMEYİN

YAĞLANMA iki tipte görülür, erkeklerde karında; kadınlarda ise kalçada toplanır. Metabolik rahatsızlık açısından tehlikeli olanı karında görülen abdominal yağlanmadır. Yani kas dokusunun altındaki yağlanmadır. Hatta herkesin dilindeki elma - armut vücut halleri de karın - basen ilişkisinden gelmektedir. Suçu sadece hormonlara veya hastalıklara da atmamak gerekir. Aşırı karbonhidrat ağırlıklı beslenmek ve hızlı yemek de abdominal yağlanmanın diğer nedenleridir.

BESLENME VE DİYET UZMANI MEHLİKA ÖKTEM