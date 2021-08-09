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Haberler Sarmaşık 14 binlik elbise alay konusu oldu

14 binlik elbise alay konusu oldu

14 binlik elbise alay konusu oldu

9.8.2021

ŞARKICI Oğuzhan Koç ile mutlu bir ilişki sürdüren Demet Özdemir, yine pahalı bir kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç ile görüntülenen Özdemir'in giydiği sarı elbisesi, fiyatıyla dudak uçuklattı.

"BU NE RÜKÜŞLÜK DEMET"
14 bin 863 lira olduğu öğrenilen deniz yıldızı desenli elbiseyi, Özdemir'in çoğu takipçisi rüküş olarak niteledi. Sosyal medya kullanıcıları güzel oyuncunun elbisesine "Bu ne rüküşlük", "Bu fiyata on tane güzel elbise alınır" yorumlarında bulundu. Öte yandan, Özdemir'in 14 binlik elbisesiyle kombin yaptığı sandaletlerinin ise 345 lira olduğu belirtildi. Ünlü isim daha önce de tercih ettiği kıyafetler nedeniyle eleştirilmişti.

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