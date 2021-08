Muharrem ayında yapılan ve komşularla paylaşılan aşure, aynı zamanda bir şifa kaynağı ve pek çok hastalığın önleyicisi. Bitkisel protein açısından zengin olan ve yüksek lif içeren aşurenin bağışıklık sisteminden kalp ve damar sağlığına dek birçok faydası bulunuyor. Bereketi ve bolluğu temsil eden aşure aynı zamanda şifa deposu. Aşure sağlık için sayısız faydaya sahip bir tatlı.



OMEGA 3 KAYNAĞI

Aşure temelinde bereketi, paylaşmayı ve aynı zamanda sevgiyi de temsil ediyor. Dolayısıyla mutfaklarımızdan eksik olmaması gereken bir tatlı çeşidi. Sadece Muharrem ayında değil normal zamanlarda da yapabileceğimiz güçlü bir besin grubu etkisine sahip. İçerisinde baklagiller, tahıllar, kuru meyveler ve kuruyemişleri barındıran aşure tam bir mineral ve vitamin deposu haline geliyor. Protein deposu da olan aşure, ayrıca çok güçlü miktarda bitkisel kaynaklı protein de içeriyor. Bunun yanı sıra A vitamini, C vitamini, E vitamini de bulunuyor. Çok iyi bir omega 3 kaynağı ve kalp hastalıkları riskinden koruyor. Ceviz, fındık, fıstık da içerdiği için değeri daha da artıyor.



BAŞ OYUNCU BUĞDAY

Günlük hayatın içinde aşure tüketmek günlük alınacak lif ve posa açısından büyük destek sağlıyor. Aşure için olmazsa olmazsa mutlaka tahıl ve kurubaklagil grubu. Aşurenin baş oyuncusu zaten buğday. Aşureye o kıvamı veren de buğday. Nohut ve fasulye de olmazsa olmaz. Kuruyemişler ise aşurenin lezzet vericisidir. Aşure yaparken içine süt veya bal kullananlar var. Bal koyarak kalorisi, şeker oranı düşürülebiliyor. Aşureye aynı zamanda portakal kabuğu da rendelenebilir. Kuru meyveler biraz daha fazla kullanıldığında vitamin oranı artar.

GELENEKSEL TATLIMIZ NASIL YAPILIR?

Aşurwe genellikle buğday, nohut, kuru fasulye ve pirinç gibi tahıllardan yapılır. Oldukça farklı şekillerde yapılabilmesine rağmen bu tahıllar çoğunlukla aşurenin içinde yer alır. İçine konulacak şeker, su miktarı, hangi kuruyemiş ve baharatların kullanılacağı gibi noktalar aşure tatlısı tariflerinde değişebilir. İşte geleneksel bir aşure tarifi:



ZENGİN İÇERİKLİ

Malzemeler: 3 su bardağı aşurelik buğday, 15 su bardağı su, yarım çay bardağından biraz az pirinç, yarım su bardağı nohut, yarım su bardağı kuru fasulye, 100 gram kayısı kurusu, 100 gram üzüm kurusu, 100 gram incir kurusu, 3 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı fındık, yarım su bardağı ceviz, 4 adet karanfil, birer çimdik tuz ve karabiber. İstenilen miktarda tarçın, susam, nar, kuş üzümü, fındık, badem, ceviz, çam fıstığı, portakal kabuğu rendesi. Bir gün önceden ıslatılmış nohut ve fasulyeyi ayrı tencerelerde haşlayın. Buğdayı ayrı bir tencereye alın ve üzerine kaynar su ekleyin. 10 dakika kadar kaynattıktan sonra suyunu süzün. Tekrar kaynar su ekleyip 10 dakika daha kaynatın ve süzün. Daha sonra buğdayın üstüne yeniden kaynar su ekleyin ve 50 dakika kaynatın. İncir ve cevizi ayrı kaplarda haşlayın. Buğdaya daha önce ayrı tencerelerde haşladığınız nohut ve fasulyeyi ekleyin. Üzerine doğranmış kayısıyı ve üzümü bu tencereye ekleyin. Son olarak yıkanmış pirinci de ekleyip, 15 dakika kaynatın. Aynı tencereye şeker, fındık, tuz, karabiber ve karanfil ekleyin ve bir 15 dakika daha kaynatın. İndirmeden hemen önce ayrı kaplarda haşladığınız incir ve cevizi bu tencereye ekleyin.



ÜZERİNİ SÜSLEYİN

Tüm aşure malzemeleri belirtilen sürelerde kaynattıktan sonra karışımı kaselere bölüştürün. Aşure ılıyınca ve üzerini süslemeye uygun hale gelince servis için kullanmak istediğiniz tarçın, nar, kuş üzümü, fındık, ceviz, portakal kabuğu rendesi, badem, susam, çam fıstığı gibi malzemeleri istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Aşure kaselerini soğuduktan sonra buzdolabına koyun.

MUHARREM AYINA ÖZEL GÜZELLİK

AŞURE geleneği, Muharrem ayına mahsus güzelliklerden biridir. Millet olarak, Muharrem ayında ve bu ayın 10. gününden itibaren Aşure pişirilerek dağıtılır. 'Aşura' ismi ise Arapç'da 10 manasına gelen aşara kelimesinden türemiştir. Ancak zaman içinde bu kelime toplumuzda aşure olarak değiştirilmiştir. Aşure geleneğinin Nuh peygamber zamanından geldiği bilinir.



VAROLUŞ HİKAYESİ

Aşurenin varoluş hikayesinin Hz. Nuh tufanı ile başladığı rivayet edilir. Hz. Nuh, Hz. İdris peygamberden sonra gönderilen peygamberlerden biridir. Aşurenin hikâyesi şu kıssaya dayanır: Hz. Nuh'un oğulları olan Sam, Ham ve Yasef kendisine iman etmelerine karşın diğer asi oğlu Kenan ve kavminden pek çok kimse ona inanıp iman etmez. 1000 seneden fazla Allah'ın emirlerini kavmine tebliğ etmesine karşın ne yazık ki Hz. Nuh (a.s.), çok zulme uğrar ve inanmayanların alaylarına maruz kalır. Sonunda kavmini Allah'a şikâyet eder. Allah (c.c.) , Hz. Nuh'a çok büyük bir gemi yapmasını emreder. Ve ona yardım etmesi için Cebrail'i (a.s.) kendisine yardımcı gönderir. Hz. Nuh (a.s) emre itaat ederek büyük bir gemi yapar ve kendisine iman eden ne kadar mümin varsa onları gemiye bindirir. Her cinsten birer çift hayvanı yanlarına alır. Ve Allah (c.c.) sonunda büyük tufanı kopartır. Gökten yağan yağmur, yerden fışkıran sular yeryüzünü kaplar. Bu sırada büyük gemi hareket eder.



KAZANLARDA PİŞİRİLİR

Sadece gemiye binen müminler kurtulur. Gemi aylarca suda kalır. Bu zaman zarfında yanlarına aldıkları yiyecekler tükenmeye başlar. Geriye kalan yiyecekleri bir kazanda toplayarak bir çorba pişirmeye başlarlar. İşte o zaman yapılmış çorbaya bugün 'Aşure' diyoruz. Aşurenin hikâyesi de bir rivayete

DEĞİŞMEYEN GELENEĞİMİZ

Aşure yüzyıllardan günümüze değişmeyen bir gelenek. Osmanlı zamanında bu aya çok önem verilirdi. Muharrem ayının 10. günü oruçla başlanır ve kazanlarca aşureler yapılıp eşe dosta, konu komşuya ikram edilirdi. Muharrem ayı dinimiz açısından önemli olan pek çok hadisenin de yıldönümüdür. Cenab-ı Hak yeryüzünü ve gökyüzünü bu ayda yaratmış, birçok peygamberine yine bu ayda olan Aşure gününde özel ihsanlar sunmuştur.



Dinimiz açısından önemli olan pek çok olay yine Muharrem Ayı'nın 10. gününde gerçekleşmiş. Aşure günü bu ayın onuncu ve en kıymetli günüdür. Allah-ü Teala, birçok duaları bu günde kabul buyurmuş. Dolayısıyla Aşure gününün Muharrem Ayı'nda olması bu ayın kıymetine kıymet katmıştır.