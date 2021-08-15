İsmini dövme yaptırdı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ün oyuncu eşi İnci Pars Özgürgün, Alaçatı'da dövme yaptırdı. Eşiyle birlikte Çeşme'deki yazlıklarında tatilde olan İnci Pars Özgürgün, "Dövmeyi yaptıracağım yer konusunda acele etmek istemedim. Çünkü doğru bir yer arıyordum. Sosyal medyadan olumlu yorumları görünce Ramazan Bey'i tercih ettim" dedi.

ERCAN AKGÜN