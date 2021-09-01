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Haberler Sarmaşık Nükhet Duru’dan “Zafer Konseri”

Nükhet Duru’dan “Zafer Konseri”

Nükhet Duru’dan “Zafer Konseri”

1.9.2021

NÜKHET Duru, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Ücretsiz olarak gerçekleşen geceyi binlerce kişi izledi. Programın başında konuşan Belediye Başkanı Ekrem Oran, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadele sonrası kazanılan zaferin, gururla yaşandığını dile getirdi. Bu yaz ilk kez Çeşme'de konser veren Nükhet Duru ise "Pandemi sonrası sahnede olmak güzel hem de böyle önemli bir gecede çok daha güzel" dedi.

ERCAN AKGÜN

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