İzmir’e fuar enerjisi

12 Eylül'e kadar yüz binlerce kişiyi ağırlayacak 90. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) büyük ilgi görüyor. Çim Konserleri ise sevilen sanatçıları hayranlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Çim sahnesine dün akşam ünlü müzisyen, besteci ve yapımcı Cem Adrian konuk oldu. Seyirciler Adrian'ın şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Fuar, müzik ritmine telefon ışıklarıyla eşlik eden ziyaretçilerle özlenen konser görüntülerine sahne oldu. Konserde konuşan Cem Adrian, "İzmir'i çok seviyorum. Bizi buraya davet eden herkese çok teşekkürler" dedi.

MÜZİK DURMAYACAK

Mogambo sahnesi de önemli isimlere ev sahipliği yapıyor. Latin müziğin efsanevi isimlerinden Ayhan Sicimoğlu aralarında Kübalı solistlerin de bulunduğu 12 kişilik ekibi ile sahne aldı. 12 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek Çim Konserleri'nde Tan Taşçı, Duman, Hakan Altun, İrem Derici, Mehmet Erdem ve Simge Sağın sevenleriyle buluşacak. 11 Eylül'e kadar sürecek Mogambo Geceleri'nde ise Bülent Ortaçgil, Nükhet Duru, Ceylan Ertem ve Sena Şener sahne alacak.