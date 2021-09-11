Aşık Veysel ve Mozart aynı konserde buluştu

İZMİR Devlet Senfoni Orkestrası, Devlet Opera ve Balesi, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, DEÜ Devlet Konservatuvarı, EÜ Devlet Konservatuvarı ve halk müziği sanatçılarından oluşan 20 kişilik Turkish Brass Ensemble Orkestrası, 8 Eylül'de Aydın'ın Efeler ilçesinde muhteşem bir konsere imza attı.

Genel Sanat Yönetmenliğini İZDSO sanatçısı Kenan Gökaya'nın, Sanat Koordinatörlüğünü Hikmet Çokağır'ın üstlendiği etkinlik izleyicilere müzik ziyafeti sunmanın yanı sıra kurtuluş coşkusunu da yaşattı. Klasik Türk Müziği Korosu Solisti Derya Derin ve İzmir Operası'ndan tenor Muzaffer Soydan'ın seslendirdiği şarkıların yanı sıra Kenan Gökkaya'nın okuduğu şiirlerle renk kattığı konser, Efeler Belediyesi işbirliği ile geniş katılımla gerçekleşti.

MÜZİĞİN HER RENGİ BULUŞTU

PROGRAMDA Mozart, Çaykovski, Arr. Arda İnellioğlu, İsmail Dede Efendi, Aşık Veysel gibi Türk ve klasik batı müziğinin ünlü isimlerinin eserleri yer aldı. Halk Müziği sanatçısı Hasan Başkaya bağlamasıyla türkülere can verirken, Selim Özyol Kerimoğlu ve Harmandalı Zeybeği ile alkışlandı.