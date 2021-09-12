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Büyük Efes Sanat Günleri’ne yoğun ilgi

Büyük Efes Sanat Günleri’ne yoğun ilgi

12.9.2021

İZMİR Swissotel Büyük Efes ve Büyük Efes Sanat bünyesinde her yıl gerçekleştirilen, ancak geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle ertelenen "Büyük Efes Sanat Günleri", 1 yıl aradan sonra yeniden kapılarını ziyaretçilerine açtı.

SANAT GALERİLERİ
BU yıl 7'ncisi düzenlenen etkinlik, 11-12 Eylül tarihlerinde İzmirli sanatseverlerle buluştu. Etkinliğin açılış galası, pandemi kurallarına uygun olması sebebiyle ve kalabalık ziyaretçi oluşumunu önlemek amacıyla üç seans halinde yapıldı.

Aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşen organizasyon, bu yıl da çeşitli sanat galerilerini, sanatçıları ve sanat aktörlerini bir araya getirdi. Büyük Efes Sanat Günleri'nde, 60'ı aşkın sanatçıdan 300'ün üzerinde eser sergilendi.

■ ERCAN AKGÜN

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