Altın Portakal’a Hazal Kaya tepkisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 2-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na katılacak 10 filmi değerlendirecek jüri üyeleri açıklandı. Bu yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nin jüri başkanı senarist, yönetmen, yapımcı ve akademisyen Emin Alper oldu.

ADAYLAR ÇEKİLEBİLİR!

Jürinin diğer üyeleri arasında görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil, yazar, senarist Ayfer Tunç, şarkıcı, söz yazarı, besteci ve prodüktör Gaye Su Akyol, oyuncu Hazal Kaya, tiyatro yönetmeni, eğitmen ve oyuncu Muhammet Uzuner ile yapımcı, yönetmen, senarist Senem Tüzen yer alıyor.

Jürinin açıklanmasının ardından Hazal Kaya'nın setlere yeni dönmüşken jürilik yapacak olması şaşırttı. Kaya'nın jüri üyeleri arasında yer alması sosyal medyada da eleştirildi. Bazı kullanıcılar, kendilerini değerlendirecek jürinin Hazal Kaya olduğunu duyduktan sonra çekilebileceğini bile söyledi.

İŞTE KAYA'NIN JÜRİ ÜYELİĞİNE GELEN YORUMLAR...

■ BİLGE: Hazal Kaya'nın kariyer geçmişiyle, oyunculuğuyla ya da duruşuyla bir problemim yok ama keşke festival filmlerinin yarıştığı bu mecraya en az bir festival filminde oynamış bir oyuncu jüri olsaymış diyorum.

■ S.: Ay yok artık Hazal Kaya hangi oyunculuğu ile jüri üyesi olacakmış hem de Altın Portakal'da ben aday olsaydım kesin çekilirdim. Hazal hangi işte muhteşem oyunculuk sergilemiş bugüne kadar.

■ CİVCİV: Hazal Kaya başarılı bir oyuncu değil. Hazal Kaya (bence) vasat bir oyuncu ve asla hele hele Altın Portakal jüri üyesi olmayı hak etmiyor. Aday oyuncular adaylıktan çekilse yeridir.

■ SELİN: Pantene Altın Kelebek falan sanıyolar herhalde mevzuyu. Garip. Hazal zamanında çıkıp Oscar da değerlendirmişti ama prim yapacak ortam yoktu tabi.

■ MEHMET: Hazal kaya jüri koltuğunda oturacak kadar ne kaliteli bir oyuncu ne de tecrübeli... Olmamış.