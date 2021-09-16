Diyet tuz kalbe zarar

HİPERTANSİYON, böbrek ve kalp hastalarının kullandığı diyet tuzlar, kalpte ritim bozukluğu ve ölümlere yol açabiliyor. "Diyet tuz olarak isimlendirilen tuzların sodyum klorür içeriğinin düşük olduğunu söyleyen uzmanlar, "Potasyum klorür içeriği çok yüksektir. Bu tuzu kullanan hastalarda hiperkalemi görülme durumu önemli oranda artmıştır. Hiperkalemi ölümlere yol açabilir" dedi.

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