Eyvah cildim çok kuru!

Cilt, vücudumuzun en büyük organıdır ve vücudu tüm dış faktörlerden koruyan bir bariyer görevi görür. Cilt aynı zamanda vücudun da aynasıdır. İç organlarımızın sağlıklı olduğu veya problemler bulunduğunun belirtilerini cildimizde görmek mümkün. Bunların yansıması, problemlerin önceden verilen ipuçlarıdır. Bu yüzden cildimizi iyi tanımalıyız ve vücudumuzun içerisinden gelen sinyalleri iyi değerlendirmek için cildimizdeki belirtileri takip etmeliyiz.

VÜCUTTAKİ SU VE NEM ORANI

Gittikçe yaklaşmakta olan kış aylarının kuru soğuğu, hem cildimizdeki hem de vücudumuzdaki suyu ve nemi azaltabilir. Cildimizi bu dönemde yoğun şekilde nemlendirmemiz çok önemli. Bu nedenle günlük sıvı tüketiminizi arttırmak en doğrusu olacaktır. Bol bol su içerek ve sıvı açısından zengin sebzeleri, meyveleri tüketerek cildimizi içten nemlendirmeyi ihmal etmemeliyiz. Ancak aynı şekilde cildimizi dışarıdan da nemlendirmeyi asla unutmamalıyız.

ALKOL CİLDE DE ZARAR VERİYOR

Alkol tüketimi sadece sağlığınız için değil cildiniz için de oldukça tehlikelidir. Alkol, cildi susuz ve donuk bıraktığı için cilde çok zararlıdır. Fazla alkol tüketiminde vücuttan su kaybı artacağı için cilt kuruluğu problemleriyle karşılaşılması kaçınılmazdır. Bu şekilde vücut susuz kalır ve ciltte kuruma, kurumaya bağlı da kırışıklık oluşumu görülür. Ciltte kırışma, kuruma ve kurumaya bağlı pullanma gibi deri problemleriyle karşılaşılabilir.

GÜNLÜK SU İHTİYACINIZI KARSILAYIN

Kuru ciltlerin daha hızlı kırıştığını biliyorsunuz değil mi? Kuru ve susuz bir cildiniz varsa, cildin kırışmaması için daha fazla su içmelisiniz. Vücudumuzdaki hücre ve organların yenilenmesi için yeterli miktarda su içmeye özen göstermelisiniz. Deri altındaki hücreler yetersiz su içmeden dolayı yenilenmediğinde yüzünüzde kuruma, matlaşma, kırışma ve sarkma görülmesi çok doğal. Kırışıklıklar oluştuktan sonra geri dönüşü çok zor. O yüzden mutlaka hayatınız boyunca yeterli miktarda su tüketmeye özen göstermelisiniz.

FAZLA KAHVE TÜKETİMİNE DİKKAT!

KAHVE, sabahları kendimize gelmek ve ayılmak için kullanılan bir seçenektir. Ancak bu seçim cilt için o kadar da iyi olmayabilir. Yüksek dozlarda yani günde dört fincandan fazla tüketilen kafein, vücut nemini azaltarak vitamin ve mineral kaybına neden olur. Bunun sonucunda da daha kuru bir ciltle karşılaşmanız kaçınılmaz. Kafein tüketiminizi azaltmaya başlamak istiyorsanız, bitki çaylarına ve kafeinsiz kahveye yönelim gösterebilirsiniz. Ayrıca, gazlı içeceklerin çoğu da kafein içerir bunu da dikkatinizden kaçırmamalısınız.

NEM BOMBASI ALOE VERA

ALOE vera cilt nemlendirmede popüler bir bitki. Aloe vera içeren nemlendiriciler cilde yoğun bir şekilde nem verme ve tazelemede etkilidir. A ve E vitaminleri açısından zengin olan zeytin içeren formüller de cildin daha pürüzsüz ve yumuşak olmasını sağlar.

FAYDALI YAĞLARDAN YARARLANIN

KOKUSU ile mutluluk veren kakao, içerdiği E vitamini sayesinde cilde canlı görünüm kazandırır. Yararlı ögelerden zengin olan avokado ışıltılı bir görünüm sağlar. Hindistan cevizi yağı ise, pul pul dökülen ciltlerin imdadına yetişir.

ÇORBANIZA ZERDEÇAL EKLEYİN

İÇERDİĞİ E vitamini ile cildin nemlenmesine destek olan zerdeçal, yüksek C vitamini nedeniyle kolajen üretimini artırmaya yardımcı olur. Elastik ve sağlıklı bir yapı sağlarken cildi doğal rengine kavuşturur. Çorbalarınıza zerdeçal ekleyerek cildinize bir güzellik yapabilirsiniz.