Sanatçılardan Türk Kızılay’a destek

ÜNLÜ sanatçıları, salgın ve felaketlerde Türk halkının yardımına koşan Türk Kızılay için "Sensiz Olmaz" projesi kapsamında kamera karşısına geçerek yardımseverliğin önemine işaret etti.

VİDEO MESAJ YAYINLADILAR

KOVİD-19'LA mücadeleden doğal afetlere kadar tüm olumsuz durumlarda milyonlarca kişinin yardımına koşan Türk Kızılay, bu kez, sanatçılar Hakan Altun, Serkan Çağrı, Emel Sayın, Ömür Gedik, Koray Avcı, Şükriye Tutkun, Bülent Serttaş, Hayko Cepkin, İpek Acar, Suzan Kardeş, Yavuz Bingöl, Sinan Akçıl, Cahit Berkay, Ferman Akgül ve Sevcan Orhan'ı proje kapsamında bir araya getirdi. Video mesajlarıyla projeye destek olan sanatçılar, Türk Kızılay'ın toplum için önemine dikkati çekti.