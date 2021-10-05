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Türkiye ATV izledi

Son 5 yıldır Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanalı olan atv, Eylül ayında Tüm Gün - Tüm Kişiler ve Tüm Gün - 20+ ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu

Türkiye ATV izledi

5.10.2021

atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor. atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün ekrana gelen Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları zirveye taşıdı.

DİZİ ATV'DE İZLENİR
atv ekranının sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV, izleyicinin beğeniyle takip ettiği dizilerden, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova, hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikayesini ekrana taşıyan Kardeşlerim, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan Kalp Yarası, yedi yaşındaki kızı Hayal ile ayakta kalma mücadelesi veren, bir anne kızın hikayesi olan İkimizin Sırrı da birinciliğin mimarları diğer yapımlar oldu. Milyonları ekran başına kilitleyen atv, heyecan dolu dizi ve programlarıyla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

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