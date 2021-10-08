Burak Sergen sessizliğini bozdu

28 yaş küçük eşi Nihan Ünsal tarafından ihanete uğrayan Burak Sergen, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "Nihan Ünsal Sergen ile ilgili çıkan haberler, müvekkilim Burak Sergen ve yakın çevresinde şaşkınlık ve şok etkisi yaratmıştır. Elbette ki müvekkilim bu ihanet karşısında gereğini yaparak boşanma davası başta olmak üzere ilgili tüm hukuki süreci başlatmıştır. Bu olay sebebiyle; müvekkilim iyi günde, kötü günde her daim yanında olan, onu sevgi ve hayranlıkla takip eden ve yaşanan son derece çirkin bu son durumdan üzüntü duyan sevenleri ve kamuoyunu bilgilendirme gereği duymuş bulunmaktayız."

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