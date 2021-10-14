  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Benderlioğlu’nun tiyatro aşkı

Benderlioğlu’nun tiyatro aşkı

Benderlioğlu’nun tiyatro aşkı

14.10.2021

BAŞARILI oyuncu Ceren Benderlioğlu geride bıraktığımız gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde mağazaları dolaşan Benderlioğlu,"Tiyatro sahnelerinin tekrar açılması beni çok mutlu etti. Merakla beklediğim bir oyun vardı, onun için biletler tükenmeden koştura koştura bilet almaya geldim. Eşim ve çocuklarımla birlikte izlemeye geleceğiz" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Benderlioğlu’nun tiyatro aşkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.