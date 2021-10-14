Benderlioğlu’nun tiyatro aşkı

BAŞARILI oyuncu Ceren Benderlioğlu geride bıraktığımız gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde mağazaları dolaşan Benderlioğlu,"Tiyatro sahnelerinin tekrar açılması beni çok mutlu etti. Merakla beklediğim bir oyun vardı, onun için biletler tükenmeden koştura koştura bilet almaya geldim. Eşim ve çocuklarımla birlikte izlemeye geleceğiz" dedi.

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