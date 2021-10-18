Hurmayı geceden bir bardak suya koyun

Hurma, zengin besin içeriğinin yanı sıra vücuttan ödemin atılmasında ve kabızlığın giderilmesinde de çok faydalı bir meyve. Gece yatmadan önce 1 bardak suya,1 adet kuru hurma koyup bekletin. Sabah uyandıktan hemen sonra hem suyu hem hurmayı tüketin. Bağırsak hareketlerinin hızlanmasına ve ödemin atılmasını sağlar.