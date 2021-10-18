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Haberler Sarmaşık Hurmayı geceden bir bardak suya koyun

Hurmayı geceden bir bardak suya koyun

Hurmayı geceden bir bardak suya koyun

18.10.2021

Hurma, zengin besin içeriğinin yanı sıra vücuttan ödemin atılmasında ve kabızlığın giderilmesinde de çok faydalı bir meyve. Gece yatmadan önce 1 bardak suya,1 adet kuru hurma koyup bekletin. Sabah uyandıktan hemen sonra hem suyu hem hurmayı tüketin. Bağırsak hareketlerinin hızlanmasına ve ödemin atılmasını sağlar.

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