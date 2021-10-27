Klinik Kuru’dan ikinci şube

2005'ten beri Balçova'da ağız ve diş sağlığı konusunda faaliyet gösteren Klinik Kuru, ikinci şubesini yine Balçova'da hizmete açtı.

Diş hekimi baba Coşkun Kuru, çene cerrahisi uzmanı oğlu Keremcan Kuru ve ortodonti uzmanı eşi Gülşah Dumlupınar Kuru ortaklığında hayata geçirilen 130 metrekarelik polikliniğin açılışına, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve bir önceki dönem başkanlık yapan eşi Mehmet Ali Çalkaya da katıldı.

Pazar hariç haftanın 6 günü hizmet verecek olan merkezde, gülüş tasarımı, implat cerrahisi, çene cerrahisi, ortodontik tedavi ve şeffaf plak tedavisi gibi yöntemlerin uygulandığını söyleyen Keremcan Kuru, "Yeni yerimizde tomografi cihazı, 3 boyutlu yazıcı ve dijital ağız içi tarama sistemimiz mevcut. Bu sayede başladığımız işleri aynı gün içerisinde bitirebiliyoruz.

Yurtdışından gelen veya fazla vakti olmayan hastalarımızın tomografisini çekip kemik yapısını gözlemleyerek önce protezi hazırlıyoruz, sonra da ameliyatını tamamlayıp sağlıklı dişleriyle aynı gün içinde uğurluyoruz. İmplant tedavilerinde hızlı işlemlerle ve daha az dikişle hastalarımızı memnun etmeye çalışıyoruz" dedi.

ERCAN AKGÜN