Barış Akarsu’nun annesi hayatını kaybetti

GEÇİRDİĞİ motosiklet kazası sonucu hayatını kaybeden ünlü müzisyen Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu (55) vefat etti. Doğum gününü kutladığı 29 Haziran 2007 gecesi geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve 4 Temmuz 2007'de hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun Amasra'da yaşayan annesi Hatice Akarsu'nun kansere yenik düştüğü öğrenildi. 55 yaşındaki anne Akarsu'nun pankreas kanseri olduğu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi

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