Sofranızda kuru baklagillere yer açın

Kuru baklagillerin insan beslenmesindeki büyük önemi nedeniyle 2016 yılı "Uluslararası Bakliyat Yılı" olarak ilan edilmişti. Her yıl 10 Şubat ise Dünya Bakliyat Günü olarak kutlanmakta. Kuru baklagillerin sağlığa olan olumlu etkileri nedeniyle obezite, diyabet, kalp hastalıkları ve kanser gibi hastalıkları önlemek ve kontrol etmek için gerekli olan sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olarak bakliyat tüketimi önerilmektedir. Dünya Bakliyat Günü yaklaşmışken hadi gelin sağlığımız için kıymetli bu besinleri tanıyalım.

KANSERE KARŞI GÜÇLÜ YARDIMCILARDIR: Araştırmalarda bakliyatların yüksek posa içeriği, kolorektal kanserle ters ilişkili bulunmuş. Başka bir çalışma içerdiği fenolik bileşikler sayesinde haftada en az 2 kez bakliyat tüketen kadınların meme kanserine yakalanma olasılığının %24 daha az olduğunu göstermiştir.

KALBİNİZİN EN İYİ DOSTUDUR: Bitkisel kaynaklı protein kaynakları olduğu için kolesterol içermezler. Düzenli bakliyat tüketimi, özellikle koroner kalp hastalığı olmak üzere kalp rahatsızlıkları riskinde azalma ile ilişkilidir. Araştırmalarda haftada 4 kez baklagil tüketiminin, kalpdamar hastalık riskini azalttığı, yağ profillerini iyileştirdiği, kan basıncı seviyelerini düzenlediği bulunmuştur.

İYİ PROTEİN KAYNAKLARIDIR: Kuru baklagiller yüksek miktarda protein içerirler. 100 gramında yaklaşık 20-25 gram protein içerirler. Baklagiller kaliteli tahıl kaynakları ile tüketildiklerinde etkileri artar. Örneğin nohut yemeğinin yanında bulgur pilavını tüketmek daha iyi olabilir.

DİYETLERDE RAHATLIKLA KULLANILIR: Çölyak hastaları için önerilen Glutensiz Diyet ile beslenenlerin diyetlerinde rahatlıkla tüketilebilir. Tamamlayıcı bir protein kaynağı ile birleştirildiğinde baklagiller, ete alternatif bulmak isteyenler için de uygun besin kaynağıdır.

EN İYİ YARDIMCILARDAN: Baklagiller kilo verme döneminde sizin en iyi yardımcılarınızdandır. Uzun süre tokluk sağlamada etkilidir. Sağlıklı yağ asidi içeriğinin yanı sıra yüksek posa içeriğine sahip oldukları için tokluğu artırır, kan şekeri ve insülin seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olur. Düşük yağ içerikleri ile kalori alımını azaltırlar. Bu da, baklagilleri kilo yönetimi için ideal hale getirir.

KAN ŞEKERİNİ DENGELER: Baklagiller kan şekeri üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Bir araştırmada 4 hafta pişmiş kurubaklagili günde 75 gram tüketen bireylerin açlık kan şekeri ve insülin seviyelerinin azaldığı gösterilmiştir.

SAĞLIĞA DOST: Kurubaklagiller sağlığımıza dost olmasının yanında gezegene dost besinlerdir. Sera gazı emisyonlarını azalttıkları, hayvansal protein tüketimini azaltmaya yardımcı oldukları, sürdürülebilirlik ve yerel ekonomi için özel bir önemi vardır. Çevresel olarak en sürdürülebilir bitki türleridir. Et tüketimini azaltarak protein ihtiyacınızı bitkisel kaynaklardan karşılamanız doğaya da yardımcı olmaktadır. Kurubaklagillerin gaz yapıcı şikayetlerini azaltmak için ıslattıktan sonra ıslatma suyunu dökün ve temiz su kullanarak pişirin. Ayrıca pişirirken ya da tüketirken içine kimyon ekleyebilirsiniz.

HAFTADA EN AZ 2 GÜN

TABAĞINIZDA ister nohuttan hazırlanan humus olsun, ister piyaz, ister yeşil mercimek salatası... Yeter ki tabağınızda bu besinlere yer açın. Şanslıyız ki birçok farklı lezzet ile sofralarımızda kurubaklagillere yer verebiliyoruz. Protein ihtiyacınızı haftada en az 2 gün kurubaklagillerden karşılamayı ihmal etmeyin. Böylece hem kendi sağlığınızı hem de gezegenimizin geleceğini koruyun.