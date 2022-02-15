Aşka geldiler

14 Şubat Sevgililer Günü'nde birçok tanınmış sima sosyal medyayı renklendirdi. Ünlü isimlerin fotoğrafları pek çok beğeni ve yorum aldı.

İşte ünlülerin 14 Şubat paylaşımları: Kenan Doğulu mesajında, "İnsan keşkelerin ve bahanelerin ardına saklanmadan, yaşını başını dert etmeden; güzel bulduğu, anlam bulduğu, değer bulduğu, hayat bulduğu herkesi ve her şeyi koşulsuz sevmeli! İnanıyorum ki bu aşk ve sevgi dünyayı kurtarabilir" dedi. Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile çekilmiş pozunu 'kalp' emojisiyle yayınladı.

MÜPTELANIM BİLESİN!

Bülent Şakrak mesajına, "Yolu aşk olanın ne işi olur metreyle, mesafeyle" notunu ekledi. Ebru Şancı Öztürk ise, "Yarın sekizinci yılımız. Kargaşa olur şimdiden kutlayayayım. Müptelanım kocacım bilesin" diyerek eşiyle fotoğrafını paylaştı. Hakan Hatipoğlu, "Doğrulanmış saygımız ve sevgimiz 14 senedir olduğu gibi sonsuz ve sorunsuz olsun bi tanem" derken, Neslişah Alkoçlar, "En doğalından en duygulusundan teşekkür ederim sevgilim sana. Beni kollarına sarıp bir aile olduğumuz ve aşkın en samimisini gerçeğini yaşattığın için" yazdı.

SENİ ÇOK SEVİYORUM

Can Bonomo, oyuncu eşi ve oğlunun annesi Öykü Kareyel ile sarıldıkları romantik pozu "En iyi yanım..." notuyla yayınladı. Okan Kurt ise, Demet Akalın ile olan fotoğrafını paylaşarak, "İlk görüşte aşk bizimkisi, ilk gördüğüm andan itibaren peşini hiç bırakmadığım ve bırakmayacağım sevgidir bizimkisi... Her gün aynı heyecanı yaşamak, eve koşa koşa gelmektir 14 şubat. Seni çok seviyorum, sevgilim" dedi.