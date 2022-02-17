Faranjiti bitiren doğal çözümler

Toplumun büyük bir çoğunluğu, boğazında oluşan ağrılardan rahatsız. Toz ve bakterilerden dolayı yaşanan öksürmeler, boğaz yanması ve yorgunluk gibi durumlar faranjit hastalığını hatırlatır. Faranjit, boğaz yolunda oluşan iltihaplanma durumudur ve kışın en sık görülen hastalıklardan biridir. Bu hastalığa neden olan etkenler çevresel olabilir. Faranjite karşı doğal çözümler de bulunuyor. Doktorunuza da danışarak bu besinlerle faranjitinizi hafifletmeniz mümkün:

● Domates Suyu: Domates suyunda bolca C vitamini bulunur. Bu özelliği ile faranjit hastalığı için etkili bir besin olmaktadır. Öksürmekten ve boğaz şişliğinden dolayı katı yemekleri yerken zorlandığınızda domates suyu içmeniz önerilir.

● Ihlamur: Ihlamur, asırlardır faranjit hastalığında bitkisel tedavi olarak kullanılan bir bitkidir. Hoş bir aromaya sahip olan ıhlamur, bitki çayı olarak tüketilmelidir. Vücut ısısını yükseltme yönü ile dikkat çeken ıhlamur, faranjit durumunda kişinin terlemesini sağlayarak mikropların atılmasını destekler.

● Zencefil: Antibiyotik etkiye sahip olan zencefil, solunum yolu hastalıklarında özellikle de faranjit durumunda tercih edilir. Zencefili süt ile beraber içerek boğaz yolunda oluşan tahrişi ve iltihabı kolayca iyileştirebilirsiniz. Öksürmeden dolayı hissedilen yanma hissi zencefilin iyileştirici özelliği sayesinde yok olur.

● Zerdeçal: Sürekli öksürmekten yorulduysanız ve artık göğüs bölgesinde bir ağrı hissediyorsanız; zerdeçalı evinizde bolca bulundurmalısınız. Zerdeçal ağrı kesici özelliği ile göğüs ağrısını iyileştirir. Bu baharatı da süt ile beraber ılık şekilde içmeniz önerilir. Güçlü antibiyotikler kadar etkili olan zerdeçal, boğazı yumuşatır ve oluşan şişliği hafifletir.

● Sarımsak: Yemeklerde oluşturduğu aroma ile tanınan sarımsak, en güçlü doğal antibiyotiklerden biridir. Faranjit etkilerinden kurtulmak için çiğnemeniz ya da suyun içinde bekleterek suyu içmeniz tavsiye edilir.

● Papatya Çayı: Alerjik faranjite ne iyi gelir diyorsanız en iyisi bir fincan papatya çayı demleyin. Papatya çayı strese karşı önerilen bir çay olsa da solunumu rahatlatma etkisi de unutulmamalı. Hücre yenileyici özelliği ile ses kısıklığına, öksürüklere ve boğaz ağrısına ilaç gibi gelir.

● Bal: Mikrop kırıcı özelliği ile bilinen balın milyonlarca yıldır hastalıklara karşı korunmada kullanıldığı bilinir. Balın faranjitin olumsuz etkilerini azaltmaya etkisi uzmanlar tarafından doğrulanmıştır.