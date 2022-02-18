‘Uydurma Mektup’a dava

Merhum sanatçı Turan Özdemir'in kızı Avukat Ezgi Özdemir, 'İsmetse Olur' filminin galasında, babasının film ekibine yazdığı iddiasıyla okunan mektubun uydurma olduğunu söyledi. Filmin reklamı için mektup yalanının uydurulduğunu belirten Özdemir, yönetmen ve yapımcıya dava açmaya hazırlanıyor.

KALP KRİZİNDEN ÖLMEDİ

Muğla'da çekilen 'Dondurmam Gaymak' ile hafızalara kazınan tiyatro ve sinema sanatçısı Turan Özdemir, 2018'de yaşamını yitirmişti.

Sanatçının hayattayken rol aldığı ve 2016'da İzmir'in Tire ilçesine bağlı Gökçen köyünde çekilen 'İsmetse Olur' filmi, 11 Şubat'ta vizyona girdi. Filmin İzmir'deki galasında Turan Özdemir'in hayattayken film ekibi için yazdığı iddia edilen bir mektup okundu.

Turan Özdemir'in Bodrum'da avukat olan kızı Ezgi Özdemir (38) ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada bahse konu mektubun uydurma olduğunu ileri sürdü. Mektuptaki el yazısının babasının el yazısı olmadığını söyleyen Ezgi Özdemir, ayrıca babasının medyada yer aldığı gibi kalp krizinden değil, menenjit sebebiyle hayatını kaybettiğini ifade etti. Özdemir, "Sanki babam kalp hastasıymış ve ölümünü hissederek yazmış gibi mektupta saçma ifadeler var" dedi.

FERDİ YAVUZ