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Haberler Sarmaşık ʻYorulursam sizi çağıracağım’

ʻYorulursam sizi çağıracağım’

İzmir’de renkli bir programa imza atan Mustafa Keser, mekan müşterilerini sahneye davet ederek, “Hiç prova almadan iyi iş çıkardınız. Programlarımda yorulursam sizi çağıracağım” dedi

20.2.2022

ʻYorulursam sizi çağıracağım’

HALK müziği ve arabesk şarkıların esprili isimlerinden Mustafa Keser, haftasonu Alsancak Berduşşş'ta sevenleriyle buluştu.

KESER, ESPRİYİ PATLATTI
SAHNE enerjisi ve samimi hareketleriyle renkli bir programa imza atan Keser, gece boyunca hayranlarıyla yakın diyalog içindeydi. İzmir'de olmaktan her zaman keyif aldığını belirten usta sanatçı, mekan müşterilerini sahneye davet ederek 'Keser Korosu' oluşturdu. Orkestra şefi edasında koroyu yöneten Keser, "Aferin hepinize. Hiç prova almadan gayet iyi iş çıkardınız. Bundan sonra İzmir'deki programlarımda yorulursam hemen sizi çağıracağım" diyerek gecenin esprisini patlattı.

■ ERCAN AKGÜN