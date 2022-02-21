POP müziğin duayenlerinden Levent Yüksel, cumartesi akşamı Ooze Venue'de konser verirken, arabesk ve sanat müziğinin sevilen isimlerinden İsmail Özkan ise Berduşşş'ta sahneye çıktı. İzmir konserlerini yıllardır aynı mekanda veren Levent Yüksel, programına başlarken sevenlerini, "Hoş geldiniz" cümlesiyle selamladı. Mekanı ağzına kadar dolduran hayranlarına, 90'lardan günümüze kadar olan şarkılarını seslendiren Yüksel, gece boyunca tek kelime etmedi.

TEMPO YÜKSELDİ

KONSERLERİNDE konuşmak gibi bir alışkanlığı olmayan ünlü popçu, gecenin sonunda, "Görüşmek üzere" diyerek herkese

veda etti. Bir dönem İzmir sahnelerinde kendini gösteren ve sonra da İstanbul'a transfer olan TRT sanatrinde çılarından İsmail Özkan ise damar

şarkılarla başladığı geceyi, hareketli çalışmalarla sürdürdü. Mekan içerisindeki bayanlar, temponun yükseldiği dakikalarda kayıtsız kalamadı ve dans edip stres attı.

■ ERCAN AKGÜN